1 октября: Покров Божией Матери, русский джаз и ваучеры

1 октября

Международный день пожилых людей

Фото: Pravda.Ru День в истории 1 октября

День сухопутных войск РФ

Международный день музыки

Православный календарь

День памяти преподобного Евмения, епископа Гортинского (7 век).

"СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА АРИАДНА была рабыней старейшины города Промиссии во Фригии Тертилла при императоре Адриане (117-161 годы). Когда однажды хозяин совершал жертвоприношение языческим богам, христианка Ариадна отказалась в нем участвовать. За это ее подвергли побоям… Увидев, что ее преследуют, мученица побежала, взывая к Богу, чтобы Он защитил ее от врагов. Внезапно по ее молитве в горе образовалась расщелина, и Ариадна скрылась в ней. Это чудо привело в смятение и страх преследователей, и они в помрачении ума начали избивать друг друга копьями".

Народный календарь

День Евменея. День Евмена. Аринин день. Арина. Ирина. Орина Журавлиный лет. Плакунья журавлиная. Арина Шиповница. Первое зазимье.

Если на Евмена журавли отлетают, то на Покров (14 октября) будет мороз.

Если на Арину журавли полетят, то на Покров будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза — "слякоть простоит". Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

Арина Шиповница — шиповник собирают, сушат на зиму.

Отмечают три раза день Арины: 29 апреля — Арина разрой берега, 18 мая — Арина Рассадница и 1 октября — Арина Журавлиный лет (день отлета журавлей). Русский дом. Универсальный свод календарей (1994-2000 гг). — Нижний Новгород, 1994, с.148.

Если бурьяны выросли очень высокими — будет много снега.

Именинники: Ариадна, Евмений, Ирина, Софья и Шалва.

События

1 октября 331 года до нашей эры в битве при Гавгамелах Александр Македонский одержал победу над персидским царем Дарием III.

1 октября 910 года чудо, явленное святому Андрею Юродивому во время всенощного бдения во Влахернском храме в Царьграде (Константинополе, совр. Стамбул), легло в основу православного праздника Покрова Божией Матери.

1 октября 1799 года сражение в Мутенской долине (Швейцария) завершилось сокрушительным разгромом французских сил русской армией под предводительством генерал-фельдмаршала Александра Суворова.

Читайте также: Русский альпинизм изобрели солдаты Суворова

1 октября 1815 года поэт В. А. Жуковский в письме к П. А. Вяземскому сообщает: "Я сделал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Сарском селе. Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности… Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет!"

1 октября 1908 года Генри Форд представил новую модель своего автомобиля "Форд Лиззи" (модель T), ставшую благодаря своей низкой цене (850 долларов), выносливости и экономичности самым популярным автомобилем первой четверти века. К 1927 году было выпущено 15 миллионов автомобилей данной марки.

Читайте также: Ford: "Жестянка Лиззи" и первый конвейер

1 октября 1922 года в Москве в здании ГИТИСа прошел организованный по инициативе Валентина Парнаха первый джазовый концерт российских музыкантов. Историки музыки считают эту дату днем рождения советского джаза.

Читайте также: Московский джаз: привет от Дюка

1 октября 1924 года в Москве спектаклем "Москва с точки зрения…" открылся Театр сатиры.

Читайте также: Александр Ширвиндт: Театр — это святое

Мы писали раньше: Азартная игра Ольги Аросевой

1 октября 1931 года на Харьковском тракторном заводе им. С. Орджоникидзе выпущен первый трактор.

Читайте также: Александр Ежевский: Трактора — это танки

1 октября 1938 года германская армия вошла в Чехословакию и оккупировала Судеты.

1 октября 1938 года вышел на экраны фильм Сергея Юткевича "Человек с ружьем".

1 октября 1941 года по итогам трехдневной встречи в Москве представителей СССР, США и Англии подписано трехстороннее соглашение о поставках СССР военных материалов и вооружения.

1 октября 1946 года в Нюрнберге завершил работу Международный военный трибунал.

1 октября 1984 года в Куанде (на трассе БАМа) состоялась укладка последнего, "золотого" звена магистрали.

Читайте также: Новый БАМ, или Через тернии к звездам

1 октября 1989 года Дания стала первым государством, разрешившим регистрацию однополых браков.

1 октября 1992 года в России началась выдача приватизационных сертификатов — ваучеров.

1 октября 1994 года американская киноактриса Вупи Голдберг вышла замуж за профсоюзного деятеля Лайла Трахтенберга.

Читайте также: Вупи Голдберг: Я — актер. Актрисы играют только женщин

Дни рождения

1 октября 1910 года родилась Бонни Паркер (Bonnie Parker), партнерша гангстера Клайда Барроу. Их потом представили романтическими героями, но даже Голливуд не решился позволить им уйти от возмездия.

1 октября 1924 года родился Джимми (Джеймс Эрл) Картер (Jimmy (James Earl Carter)), 39-й президент США (1977-81), лауреат Нобелевской премии мира 2002 года "за десятилетия неустанных усилий поиска мирного решения международных конфликтов, продвижение демократии и прав человека, содействие экономическому и общественному развитию". Но почему-то награда настигла лауреата лишь тогда, когда ему пришлось разгребать проблемы, порожденные еще в годы его президентства и потом столь же безуспешно решаемые его наследниками.

1 октября 1927 года родился Олег Ефремов, народный артист СССР, актер театра и кино, организатор и первый режиссер театра "Современник", в последние годы руководивший МХАТом им. Чехова. Как и многие выпускники школы-студии, он хотел попасть сразу во МХАТ, но его не взяли, и тогда он заявил: ничего, я еще приду туда главным режиссером.

1 октября 1931 года родился Филипп Нуаре (Philippe Noiret), французский киноактер.

Читайте также: Франция осталась без любимого актера

1 октября 1943 года родился Жан-Жак Анно (Jean-Jacques Annaud), французский кинорежиссер. Первый же его фильм "Черное и белое в цвете" (кому, спрашивается, известный?) в 1977 году получил "Оскара". Общепризнанным успехом стала экранизация романа Умберто ЭКО "Имя розы".

Читайте также: "Мой фильм о Сталинграде дискредитировали"

1 октября 1951 года родилась Нина Усатова, актриса театра и кино.

Читайте также:

Дульсинея из Малинового Озера

Нина Усатова: надо внутри себя выстроить Храм

1 октября 1956 года родился Андрус Ансип (Andrus Ansip), премьер-министр Эстонии (с 2005). Со времен каудильо это первый государственный деятель во главе европейской страны, поддерживающий бывших пособников фашистов и стремящийся сносом памятников уничтожить нашу память.

1 октября 1975 года родилась Чулпан Хаматова, актриса театра и кино. Среди ее наград — премии "Золотая маска", "ТЭФИ", "Золотой орел", "Хрустальная Турандот", четыре выдвижения на "Нику". Еще Чулпан активно занимается делами благотворительного фонда "Подари жизнь", помогающего детям, страдающим онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Скорбные даты

1 октября 2009 года умер Рюрик Тимофеев, офицер-подводник, инженер-капитан 1 ранга Герой Советского Союза.

Читайте также: Забытый подвиг советских подводников