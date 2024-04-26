Быстрый трансформирующий уход: тайны ухода за кожей в весеннее время

Восстановление красоты: секреты ухода за кожей в период весны

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперты сети магазинов по уходу за собой "Улыбка радуги" приоткрывают завесу над секретами домашнего ухода за кожей в период весенней смены сезонов после зимних испытаний. Период между зимой и весной для кожи — это своего рода переходный возраст, когда она подвергается воздействию недостатка витаминов, солнечного света и избыточной работы батарей отопления, что придает ей бледный и тусклый вид.

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Основные факторы, которые стоит учитывать для поддержания здоровья и красоты кожи в этот период, включают в себя увлажнение, питание и защиту. Витамины С, Е и А способствуют повышению эластичности и коллагену, а гиалуроновая кислота и алоэ восстанавливают увлажнение и молодость кожи.

Правильное очищение кожи от макияжа и загрязнений, использование легких увлажняющих средств и защита от ультрафиолетового излучения — основа ухода за кожей весной. Необходимо выбирать средства с текстурами, которые подходят для весеннего сезона, и обратить внимание на защиту от солнечных лучей, используя солнцезащитные средства с высоким SPF-фактором.



