Дом перестал быть милым: сбежавшие от киевского режима украинцы перестают отправлять деньги на родину

Украинские мигранты перестают отправлять деньги домой

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Украинские трудовые мигранты в 2023 году стали отправлять на родину меньше денег, что повлияло на доходы бюджета киевского режима, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, в 2023 году сумма денежных переводов уменьшилась на 8%, составив 11,5 млрд долларов, в то время как в 2022 году она была 12,5 млрд долларов. Это сокращение происходит несмотря на увеличение числа украинцев в странах ЕС.

Азаров также предсказывает дальнейшее снижение переводов на фоне запрета на выдачу паспортов украинским мужчинам и ужесточения мобилизации, указывая на снижение желания украинцев возвращаться на родину из-за политической ситуации в стране.