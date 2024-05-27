Идеальная диета для жирных собак: стоит попробовать и на людях

Ветеринары рассказали о диете для собак

3:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Приняв решение завести питомца, владелец берет на себя серьезные обязательства.

Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Наличие собаки, особенно щенка, требует обучения его правилам поведения, начиная с места для туалета и заканчивая правилами внутри и вне дома, а также отношением к другим животным.

С первого дня собака становится полноправным членом семьи. У нее должно быть свое место в доме.

Забота о здоровье собаки должна быть приоритетом для хозяина, что включает регулярные визиты к ветеринару, как отмечают эксперты.

Важность прогулок

Все собаки, независимо от породы и размера, нуждаются в трех прогулках в день.

Это важно не только для гигиены, но и для того, чтобы питомец не оставался взаперти весь день. Прогулки позволяют собаке отвлечься, почувствовать новые запахи, что стимулирует ее психику после длительного нахождения в доме.

Регулярные прогулки положительно влияют на физическое и психическое здоровье собаки. Без достаточной физической активности собака может набрать лишний вес и развить плохое поведение из-за избытка нерастраченной энергии.

Однако, несмотря на регулярные прогулки, собака может начать набирать вес. Лишний вес, как и у людей, может быть опасным для здоровья животного, ограничивая его подвижность и вызывая дискомфорт.

Контроль питания

Одна из причин набора веса — переедание. Важно контролировать количество пищи, которое получает собака. Хотя в природе собаки охотятся и едят нерегулярно, домашние условия не требуют использования голода как ориентира, поскольку собаки могут переедать до вреда для здоровья.

Питомцы едят по-разному, и ответственность за контроль порций лежит на хозяине. Специализированные корма для собак содержат точные рекомендации по количеству корма, основанные на размере и весе собаки. Ветеринар может предложить специальную диету.

Не стоит давать собаке человеческую еду, так как она может вызвать дискомфорт и лишний вес. Собаки нуждаются в питательных веществах, белках и витаминах, содержащихся в кормах, предназначенных специально для них.

Активные игры

Для поддержания физического и психического здоровья собаки важно гулять с ней три раза в день, делая прогулки активными и продолжительными. Можно играть в парке с игрушками или бегать на открытых площадках.

Если позволяет здоровье, можно бегать с собакой, кататься на роликах или велосипеде. Важно обучить собаку следовать прямо, чтобы избежать падений и несчастных случаев.

Если собака ранее вела малоподвижный образ жизни, вводите физические нагрузки постепенно, следуя рекомендациям ветеринара. Это поможет собаке похудеть, укрепить здоровье и стать счастливее.