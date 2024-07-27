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Предок всех современных птиц имел яркое и переливающееся оперение

Учёные выяснили, какое оперение было у предка птиц

1:12
Наука

Генетики и палеонтологи из США, проводя исследование, выяснили, что общий предок всех современных птиц обладал ярким и переливающимся оперением.

Учёные выяснили, какое оперение было у предка птиц
Фото: Wikimedia Commons by BS Thurner Hof, CC BY-SA 3.0

Это открытие опровергает гипотезу о невзрачной окраске древних птиц и показывает, что яркие перья, вероятно, использовались для привлечения внимания противоположного пола и имели другие важные функции, такие как изменение окраски при изменении уровня влажности и водостойкость.

Анализ ДНК и оперения более 9,4 тыс. видов птиц подтвердил, что яркая окраска возникала более 400 раз в процессе эволюции. Это исследование также показало, что предки современных веерохвостых птиц, живших около 80 млн лет назад, имели яркую окраску. Открытие подтверждается ископаемыми свидетельствами из мезозойской эры, где были найдены окаменевшие перья и пигментные структуры, сообщает ТАСС.

Последующие исследования и раскопки могут дать дополнительные доказательства и объяснить причины появления такого оперения у древних птиц.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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