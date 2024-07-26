Останки людей-предшественников, живших около 850 тыс. лет назад, найдены в Испании

Археологи обнаружили важные находки древних людей в Испании

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние археологические раскопки в Атапуэрке, на севере Испании, привели к важным открытиям, касающимся древних представителей человеческого рода.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY 3.0

Атапуэрка, известная своими плейстоценовыми местонахождениями, является одним из важнейших археологических комплексов Западной Европы. Среди ключевых объектов Атапуэрки выделяются пещера Сима-дель-Элефанте с костями архаичных людей возрастом более миллиона лет, местонахождение Гран-Долина с останками Homo antecessor возрастом около 850 тысяч лет, и пещера Сима-де-лос-Уэсос с более семи тысяч фрагментов костей человека гейдельбергского возрастом около 430 тысяч лет.

Во время последнего полевого сезона, начавшегося 18 июня, археологи сосредоточили свои усилия на Гран-Долине. Здесь были найдены окаменелости человека-предшественника, включая фрагменты костей черепа, челюстей, ребер, позвонков и зуб, предположительно принадлежавший неизвестному взрослому индивиду, возможно, женщине, сообщает Planet Today.

Эти находки значимы для понимания эволюции человека и заселения Европы, предоставляя новую информацию о анатомии, образе жизни и адаптации человека-предшественника.