Останки людей-предшественников, живших около 850 тыс. лет назад, найдены в Испании

Недавние археологические раскопки в Атапуэрке, на севере Испании, привели к важным открытиям, касающимся древних представителей человеческого рода.
Атапуэрка, известная своими плейстоценовыми местонахождениями, является одним из важнейших археологических комплексов Западной Европы. Среди ключевых объектов Атапуэрки выделяются пещера Сима-дель-Элефанте с костями архаичных людей возрастом более миллиона лет, местонахождение Гран-Долина с останками Homo antecessor возрастом около 850 тысяч лет, и пещера Сима-де-лос-Уэсос с более семи тысяч фрагментов костей человека гейдельбергского возрастом около 430 тысяч лет.
Во время последнего полевого сезона, начавшегося 18 июня, археологи сосредоточили свои усилия на Гран-Долине. Здесь были найдены окаменелости человека-предшественника, включая фрагменты костей черепа, челюстей, ребер, позвонков и зуб, предположительно принадлежавший неизвестному взрослому индивиду, возможно, женщине, сообщает Planet Today.
Эти находки значимы для понимания эволюции человека и заселения Европы, предоставляя новую информацию о анатомии, образе жизни и адаптации человека-предшественника.
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