Экс-команда Yandex запускает Avride: новый игрок на рынке беспилотников в США

Бывшие сотрудники Yandex создают компанию Avride для разработки автономного авто

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Группа руководителей и инженеров, ранее работавших в подразделении беспилотных машин Yandex, основала новую компанию Avride Inc. для разработки технологий автономного вождения для различных видов транспорта, включая роботов-доставщиков и роботакси.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

Компания базируется в Остине и планирует тестировать и внедрять свои технологии именно там, присоединившись к таким компаниям, как Waymo, Cruise, Zoox и Volkswagen, которые также проводят тестирование беспилотных автомобилей в этом городе.

По словам представителя компании Юлии Швейко, на данный момент в Остине работает около 50 сотрудников Avride, а также ведется расширение операций в офисах в Тель-Авиве, Сеуле, Дубае и Анн-Арборе, штат Мичиган. С 2017 по 2022 год Yandex тестировала свои беспилотные автомобили в России и за рубежом, но после начала СВО и введения санкций компания приостановила международные операции. Avride намерена продолжить развитие технологий автономного вождения и внедрять их на мировом рынке.