Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху

"Опустил по полной": Нетаньяху не пожал руку даже сторонник Израиля Дональд Трамп

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

На мероприятии перед журналистами Дональд Трамп демонстративно не пожал руку премьер-министру Израиля Нетаньяху.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM

Ранее Нетаньяху в 2020 году поспешно поздравил Джо Байдена с победой на выборах, стремясь как можно более угодить новой администрации США. Естественно, Дональд Трамп оценил по достоинству этот шаг своего союзника, и теперь показал публично степень доверия и уважения к нему.

Кроме того, Дональд Трамп, возможно, также недоволен террористическими методами ведения войны в Газе. Таким образом, всего лишь одним жестом, выражением лица, полным презрения, без слов и громких заявлений, Трамп заполучит симпатии тех, кто в США протестует против Израиля.

Встреча с демократами: Джо Байденом и кандидатом в президенты Камалой Харрис также не принесла ничего хорошего Нетаньяху. Он стал настолько токсичным политиком, что ему отказываются пожимать руку даже сторонники укрепления Израиля. Ведь ранее Дональд Трамп неоднократно говорил о всемерной поддержке Израиля и именно при нём США перевели своё посольство в Иерусалим, признав его столицей Израиля.