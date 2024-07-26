Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?

Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию

Турецкие силовики проявили похвальную скорость в задержании террориста Евгения Серебрякова, хотя до сих пор украинская террористическая сеть там чувствовала себя вольготно.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/62611 by Russian Presidential Executive Office, CC BY 4.0

Украина имеет в Турции террористическую сеть

Менее суток прошло с момента взрыва бомбы под машиной офицера ГРУ РФ до задержания террориста Евгения Серебрякова в турецком Бодруме. На допросе в СК РФ он сказал, что ему обещали за убийство украинское гражданство и 10-20 тысяч долларов вознаграждения. Из Турции Серебряков должен был моторной на лодке добраться до Греции. На допросе он уточнил, что после этого его конечной целью была территория Украины.

По его показаниям, у него была одна встреча в Стамбуле с украинским куратором. После этого ему передали компоненты для взрывчатки и проинструктировали, как собрать бомбу. Серебряков действовал в составе группы, по подозрению в соучастии задержан турецкий водитель, который вёз преступника из аэропорта, моторную лодку тоже обеспечивал, видимо, местный житель. То есть ГУР (или СБУ) имеет в Турции свою террористическую сеть агентов.

Турки начали играть на стороне России

Однако теперь эта сеть не в безопасности. Турки начинают чётко играть на стороне Кремля. А куда так просто теперь вылететь из России террористу? Собственно, только Турция была спокойным направлением для украинских спецслужб. Остальные страны, куда часто летают российские авиакомпании: Сербия, азиатские страны, страны Латинской Америки, Грузия, — определённо не будут укрывать террористов.

Осталось подумать над позицией Турции. Надо сказать, что правоохранительные органы этой страны сквозь пальцы смотрят на террористические сети, расплодившиеся за последнее время. Но президент Реджеп Эрдоган чётко следит за политическим флюгером и интуиция у него работает отлично. Вероятно, есть и данные разведки, что Украина проигрывает конфликт с РФ, поэтому решено играть на стороне Москвы.

Турция заявила о стремлении в БРИКС, готовится визит президента РФ Владимира Путина в Турцию или, по последним данным, Эрдогана в Москву.

Турции срочно надо решать проблему сирийских беженцев

Отметим также недавний тайный визит президента Сирии Башара Асада в Москву. О нём сообщили, только когда Асад улетел.

Срочность вызвана тем, что сирийский вопрос будет подниматься на саммите Путин — Эрдоган. И это суперважный для Эрдогана вопрос.

Сирийские беженцы в Турции вызывают напряжённость в обществе. В Кайсери выходец из Сирии был заподозрен в домогательствах к несовершеннолетнему. Это спровоцировало шествия с требованием депортировать всех приезжих и отправить Эрдогана в отставку.

После этого как ответ на сирийские погромы в частично неподконтрольной правительству Сирии провинции Алеппо произошли вооружённые столкновения между турецким контингентом и некогда союзными ему формированиями сирийской оппозиции. Сирийцы в сформированной Анкарой "зоне безопасности" потребовали вывода турецких войск, были погромы турецких представительств, сжигания флага Турции.

Есть ещё курдские районы, подконтрольные США, — террористическая угроза для Турции.

Понятно, что миллионы сирийских беженцев Анкаре надо возвращать домой, но пока там война с исламистами, поддерживаемыми Эрдоганом и США, они не поедут. Комплексный план по реинтеграции этих территорий в Сирию должен эти проблемы решить и, видимо, с Асадом его согласовывали.

США сейчас не до Турции

Также Анкара опять поднимает тему зерновой сделки с Украиной в Чёрном море и активно посредничает в мирном решении военного конфликта на Украине.

Путин заявил, что с Эрдоганом можно работать, если бы не вмешивался "известно кто".

"Кто нам мешает — хорошо известно, но политическая воля господина Эрдогана помогает", — отметил Путин.

Понятно, что США сейчас не до Турции, у них накалена внутренняя обстановка — выборы приближаются. Для Эрдогана открывается окно возможностей ускользнуть от всевидящего ока американских спецслужб и укрепить курс на сотрудничество с РФ.

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