Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров

Постпред России при ООН призвал выяснить, почему Киев вспомнил о переговорах

1:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия попросила у членов Совбеза ООН выяснить причину "прозрения Киева" и появления у него желания вести мирные переговоры с Москвой. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его "прозрения"", — заявил высокопоставленный дипломат.

По его словам, может быть так, что установки украинских властей на самом деле не поменялись. При этом Небензя отметил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. Дипломат подчеркнул, что Киеву нужно опираться на инициативу, которую озвучил президент России Владимир Путин, и думать быстрее, так как варианта лучше никто не предложит.

О переговорах с Россией первым заговорил Владимир Зеленский, президентские сроки которого истекли на Украине в мае 2024 года. Он отмечал, что Москва должна присутствовать на втором "саммите мире" вопреки действующему на законодательном уровне на Украине запрету на переговоры. Позднее на необходимость скорейшего завершения конфликта высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В России же считают, что в словах украинских властей нет конкретики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не понимают, чего хочет украинская сторона.