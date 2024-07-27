Правильное питание и здоровый образ жизни: ключевые моменты от специалиста

Как непищевые привычки влияют на похудение: советы эксперта

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильное питание — это образ жизни, направленный на улучшение его качества и оздоровление организма, а не просто диета для быстрой потери веса. Если сбалансированный рацион не помогает в похудении, возможно, стоит обратить внимание на непищевые привычки. Егор Халявин, специалист по правильному питанию, поделился несколькими лайфхаками, которые помогут достичь желаемого результата.

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Во-первых, соблюдение водного режима способствует ускорению обменных процессов и липолиза, что помогает быстрее худеть. Во-вторых, повышение температуры кондиционера может способствовать уменьшению жировых запасов, так как организм будет охотнее расставаться с накопленными килограммами. Третье, стимуляция обмена веществ с помощью зелёного чая или специальных препаратов также может помочь, но важно консультироваться с врачом перед их использованием.

Физическая активность играет значительную роль в процессе похудения, занимая около 30% успеха. Тренировки следует проводить через 3-4 часа после еды для оптимального сжигания жира. Правильный ритуал приема пищи, включая использование неглубокой посуды меньшего диаметра и "неаппетитных" цветов, а также разрезание больших кусков пищи, поможет контролировать аппетит и снизить потребление калорий.

Наконец, плотные шторы blackout помогут нормализовать сон, что важно для поддержания циркадных ритмов и снижения уровня грелина — гормона, усиливающего чувство голода и способствующего накоплению жира.