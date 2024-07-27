"Ленивые" пирожки с яйцом и зелёным луком: выручат, когда не хочется лепить обычные

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"Ленивые" пирожки с луком и яйцом: готовятся очень быстро на простом тесте на кефире

1:13
Еда

Эти мягкие и нежные пирожки станут отличным вариантом для быстрого перекуса. Их легко приготовить на даче или когда у вас мало времени.

"Ленивые" пирожки с луком и яйцом: готовятся очень быстро на простом тесте на кефире
Фото: commons.wikimedia.org by Dolon Prova, CC BY 4.0

Ингредиенты:

  • мука — 200-300 г;
  • кефир — 0,5 л;
  • сырое яйцо — 1 шт.;
  • пищевая сода — 0,5 ч. ложки;
  • соль — по вкусу;
  • отварные яйца — 3 шт.;
  • зелёный лук — 1 пучок;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление

  1. Взбейте яйцо, добавьте немного соли, кефир, соду и хорошо взбейте венчиком.
  2. Постепенно просейте муку в полученную массу, вымешивая тесто. Оно должно получиться чуть гуще, чем на обычные оладьи на кефире.
  3. Нарежьте зелёный лук и отварные яйца мелкими кубиками.
  4. Добавьте лук и яйца в тесто. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите оладьи с помощью столовой ложки.
  6. Обжаривайте оладьи с обеих сторон в течение нескольких минут.

Ваши "ленивые" пирожки с зелёным луком и яйцом готовы! Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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