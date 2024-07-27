"Ленивые" пирожки с яйцом и зелёным луком: выручат, когда не хочется лепить обычные

"Ленивые" пирожки с луком и яйцом: готовятся очень быстро на простом тесте на кефире

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти мягкие и нежные пирожки станут отличным вариантом для быстрого перекуса. Их легко приготовить на даче или когда у вас мало времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Dolon Prova, CC BY 4.0

Ингредиенты:

мука — 200-300 г;

кефир — 0,5 л;

сырое яйцо — 1 шт.;

пищевая сода — 0,5 ч. ложки;

соль — по вкусу;

отварные яйца — 3 шт.;

зелёный лук — 1 пучок;

растительное масло — для жарки.

Приготовление

Взбейте яйцо, добавьте немного соли, кефир, соду и хорошо взбейте венчиком. Постепенно просейте муку в полученную массу, вымешивая тесто. Оно должно получиться чуть гуще, чем на обычные оладьи на кефире. Нарежьте зелёный лук и отварные яйца мелкими кубиками. Добавьте лук и яйца в тесто. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите оладьи с помощью столовой ложки. Обжаривайте оладьи с обеих сторон в течение нескольких минут.

Ваши "ленивые" пирожки с зелёным луком и яйцом готовы! Приятного аппетита!