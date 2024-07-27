"Ленивые" пирожки с яйцом и зелёным луком: выручат, когда не хочется лепить обычные
"Ленивые" пирожки с луком и яйцом: готовятся очень быстро на простом тесте на кефире
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Эти мягкие и нежные пирожки станут отличным вариантом для быстрого перекуса. Их легко приготовить на даче или когда у вас мало времени.
Фото: commons.wikimedia.org by Dolon Prova, CC BY 4.0
Ингредиенты:
- мука — 200-300 г;
- кефир — 0,5 л;
- сырое яйцо — 1 шт.;
- пищевая сода — 0,5 ч. ложки;
- соль — по вкусу;
- отварные яйца — 3 шт.;
- зелёный лук — 1 пучок;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление
- Взбейте яйцо, добавьте немного соли, кефир, соду и хорошо взбейте венчиком.
- Постепенно просейте муку в полученную массу, вымешивая тесто. Оно должно получиться чуть гуще, чем на обычные оладьи на кефире.
- Нарежьте зелёный лук и отварные яйца мелкими кубиками.
- Добавьте лук и яйца в тесто. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите оладьи с помощью столовой ложки.
- Обжаривайте оладьи с обеих сторон в течение нескольких минут.
Ваши "ленивые" пирожки с зелёным луком и яйцом готовы! Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру