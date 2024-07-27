Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выяснили, какое оперение было у предка птиц
Как непищевые привычки влияют на похудение: советы эксперта
Создатели Piranha Bytes основали новую студию после закрытия компании
Стоимость Олимпиады-2024 составила 11 миллиардов евро
Простой салат из помидоров, фасоли и лука: готовится за пять минут
РЖД предложили новый способ покупки билетов при отсутствии мест на полный маршрут
Россияне получат право всегда выбирать страховую компанию добровольно
Mitsubishi анонсировала новый Outlander PHEV: премьера в октябре
Археологи обнаружили важные находки древних людей в Испании
Как наличие друзей влияет на психическое здоровье человека: важная информация

Как дружба влияет на психическое здоровье

1:07
Здоровье

Социализация является важной частью психического здоровья и благополучия человека.

Как дружба влияет на психическое здоровье
Фото: flickr.com by Evil Erin, CC BY 2.0

Как дружба влияет на психику человека

Друзья заставляют человека чувствовать себя более важным. Позитивное социальное взаимодействие улучшает настроение, снижает тревожность и защищает психическое здоровье.

Знакомство с друзьями и общение с людьми также повышает самооценку и повышает уверенность в себе. Ведь человеку важно чувствовать себя частью группы. Кроме того, друзья часто помогают раскрыть таланты и способности. Близкие люди поддерживают вас в трудную минуту и когда важно сделать первый шаг к чему-то.

Согласно исследованиям, хорошая дружба влияет на физическое и психическое здоровье человека так же, как физическая активность и правильное питание. Именно благодаря другим людям мы чаще всего открываем для себя что-то новое и важное. 

Друзья помогают легче справляться со стрессом, сложными жизненными ситуациями, снижают уровень тревожности.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ

На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.

Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
"Опустил по полной": Нетаньяху не пожал руку даже сторонник Израиля Дональд Трамп
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
В США прокомментировали появление у Аляски китайских бомбардировщиков
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Нужны детали "прозрения": Россия попросила у ООН узнать, почему Киев захотел мирных переговоров
Последние материалы
Учёные выяснили, какое оперение было у предка птиц
Как непищевые привычки влияют на похудение: советы эксперта
Создатели Piranha Bytes основали новую студию после закрытия компании
Стоимость Олимпиады-2024 составила 11 миллиардов евро
Простой салат из помидоров, фасоли и лука: готовится за пять минут
Как дружба влияет на психическое здоровье
РЖД предложили новый способ покупки билетов при отсутствии мест на полный маршрут
Россияне получат право всегда выбирать страховую компанию добровольно
Mitsubishi анонсировала новый Outlander PHEV: премьера в октябре
Археологи обнаружили важные находки древних людей в Испании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников