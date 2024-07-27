Как наличие друзей влияет на психическое здоровье человека: важная информация

Как дружба влияет на психическое здоровье

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Социализация является важной частью психического здоровья и благополучия человека.

Фото: flickr.com by Evil Erin, CC BY 2.0

Как дружба влияет на психику человека

Друзья заставляют человека чувствовать себя более важным. Позитивное социальное взаимодействие улучшает настроение, снижает тревожность и защищает психическое здоровье.

Знакомство с друзьями и общение с людьми также повышает самооценку и повышает уверенность в себе. Ведь человеку важно чувствовать себя частью группы. Кроме того, друзья часто помогают раскрыть таланты и способности. Близкие люди поддерживают вас в трудную минуту и когда важно сделать первый шаг к чему-то.

Согласно исследованиям, хорошая дружба влияет на физическое и психическое здоровье человека так же, как физическая активность и правильное питание. Именно благодаря другим людям мы чаще всего открываем для себя что-то новое и важное.

Друзья помогают легче справляться со стрессом, сложными жизненными ситуациями, снижают уровень тревожности.