Как наличие друзей влияет на психическое здоровье человека: важная информация

Социализация является важной частью психического здоровья и благополучия человека.
Друзья заставляют человека чувствовать себя более важным. Позитивное социальное взаимодействие улучшает настроение, снижает тревожность и защищает психическое здоровье.
Знакомство с друзьями и общение с людьми также повышает самооценку и повышает уверенность в себе. Ведь человеку важно чувствовать себя частью группы. Кроме того, друзья часто помогают раскрыть таланты и способности. Близкие люди поддерживают вас в трудную минуту и когда важно сделать первый шаг к чему-то.
Согласно исследованиям, хорошая дружба влияет на физическое и психическое здоровье человека так же, как физическая активность и правильное питание. Именно благодаря другим людям мы чаще всего открываем для себя что-то новое и важное.
Друзья помогают легче справляться со стрессом, сложными жизненными ситуациями, снижают уровень тревожности.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.