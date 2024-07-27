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Расходы на Олимпиаду-2024 выросли в два раза по сравнению с запланированными

Стоимость Олимпиады-2024 составила 11 миллиардов евро

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Спорт

Бюджет Олимпиады 2024 года в Париже составил около 11 миллиардов евро, что почти вдвое превышает первоначальную сумму. Такие данные приводятся в отчёте Фонда исследований в области управления и государственной политики (IFRAP). Об этом пишет Ouest-France.

Стоимость Олимпиады-2024 составила 11 миллиардов евро
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Изначально планировалось потратить на проведение Игр 6,2 миллиарда евро, но с учётом дополнительных расходов и косвенных затрат, таких как очистка реки Сена, организация церемонии открытия и премии для государственных служащих и работников транспортной сферы, общая стоимость выросла до 11 миллиардов евро.

При этом финансирование со стороны государства составляет только 4,6 миллиарда евро.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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