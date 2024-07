Расходы на Олимпиаду-2024 выросли в два раза по сравнению с запланированными

Бюджет Олимпиады 2024 года в Париже составил около 11 миллиардов евро, что почти вдвое превышает первоначальную сумму. Такие данные приводятся в отчёте Фонда исследований в области управления и государственной политики (IFRAP). Об этом пишет Ouest-France.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0