Бюджет Олимпиады 2024 года в Париже составил около 11 миллиардов евро, что почти вдвое превышает первоначальную сумму. Такие данные приводятся в отчёте Фонда исследований в области управления и государственной политики (IFRAP). Об этом пишет Ouest-France.
Изначально планировалось потратить на проведение Игр 6,2 миллиарда евро, но с учётом дополнительных расходов и косвенных затрат, таких как очистка реки Сена, организация церемонии открытия и премии для государственных служащих и работников транспортной сферы, общая стоимость выросла до 11 миллиардов евро.
При этом финансирование со стороны государства составляет только 4,6 миллиарда евро.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.