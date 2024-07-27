Piranha Bytes мертва: основатели создают новую студию Pithead Studio

Бьорн Панкрац и его жена Дженнифер Панкрац выпустили второе видео из запланированной серии, в котором ответили на вопросы, касающиеся студии Piranha Bytes. Хотя официально о закрытии компании никто не сообщил, их слова ясно дают понять, что студия прекратила своё существование.
Фото: Rawpixel by U.S. Department of Energy, CC0
Основные моменты из ролика, озаглавленного "Прощай, Piranha Bytes":
Открытым текстом о закрытии студии Бьорн и Дженнифер не говорят, но намекают, что после присоединения к Embracer Group студия оказалась в крайне плохом финансовом положении.
Панкрацы утверждают, что покинули Piranha Bytes не по собственной воле, хотя были связаны контрактом до июня. Уже в начале июля они основали собственную компанию Pithead Studio.
Судя по словам Дженнифер, Piranha Bytes теперь существует лишь на бумаге, а права на все игры и бренд остались у THQ Nordic и Embracer Group.
Разработка ремейка Gothic продолжается, и его должны показать на gamescom 2024.
Чета Панкрац не переживает о своём будущем: их новая студия Pithead Studio сосредоточится на создании более компактных и иммерсивных инди-тайтлов.
Таким образом, бывшие сотрудники Piranha Bytes планируют продолжать создавать игры, но уже под новым именем и в новых условиях.