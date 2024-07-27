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Piranha Bytes мертва: основатели создают новую студию Pithead Studio

Создатели Piranha Bytes основали новую студию после закрытия компании

1:28
Видеоигры

Бьорн Панкрац и его жена Дженнифер Панкрац выпустили второе видео из запланированной серии, в котором ответили на вопросы, касающиеся студии Piranha Bytes. Хотя официально о закрытии компании никто не сообщил, их слова ясно дают понять, что студия прекратила своё существование.

Создатели Piranha Bytes основали новую студию после закрытия компании
Фото: Rawpixel by U.S. Department of Energy, CC0

Основные моменты из ролика, озаглавленного "Прощай, Piranha Bytes":

  1. Открытым текстом о закрытии студии Бьорн и Дженнифер не говорят, но намекают, что после присоединения к Embracer Group студия оказалась в крайне плохом финансовом положении.
  2. Панкрацы утверждают, что покинули Piranha Bytes не по собственной воле, хотя были связаны контрактом до июня. Уже в начале июля они основали собственную компанию Pithead Studio.
  3. Судя по словам Дженнифер, Piranha Bytes теперь существует лишь на бумаге, а права на все игры и бренд остались у THQ Nordic и Embracer Group.
  4. Разработка ремейка Gothic продолжается, и его должны показать на gamescom 2024.
  5. Чета Панкрац не переживает о своём будущем: их новая студия Pithead Studio сосредоточится на создании более компактных и иммерсивных инди-тайтлов.

Таким образом, бывшие сотрудники Piranha Bytes планируют продолжать создавать игры, но уже под новым именем и в новых условиях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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