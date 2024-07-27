Блогер Анастасия Ивлеева погасила налоговую задолженность в размере более 11,3 миллиона рублей, после чего исполнительное производство в ее отношении было прекращено.
Имущество знаменитости, включая несколько земельных участков, квартиру и автомобиль Lamborghini, было арестовано, что побудило ее выплатить долг. Также был наложен арест на денежные средства на счетах Ивлеевой.
Представители Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России подтвердили, что принятые меры привели к полной оплате задолженности, и все ограничения были сняты.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.