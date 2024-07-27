Анастасия Ивлеева избавилась от долгов и вернула Lamborghini

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Анастасия Ивлеева погасила налоговый долг в 11,3 млн рублей

0:42
Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Ивлеева погасила налоговую задолженность в размере более 11,3 миллиона рублей, после чего исполнительное производство в ее отношении было прекращено.

Анастасия Ивлеева погасила налоговый долг в 11,3 млн рублей
Фото: Openverse by Юхапер, CC BY-SA 4.0

Имущество знаменитости, включая несколько земельных участков, квартиру и автомобиль Lamborghini, было арестовано, что побудило ее выплатить долг. Также был наложен арест на денежные средства на счетах Ивлеевой.

Представители Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России подтвердили, что принятые меры привели к полной оплате задолженности, и все ограничения были сняты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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