В этом году россияне в среднем съедят по 4 килограмма мороженого на человека, что эквивалентно 50 порциям, сообщает РИА Новости.
В 2023 году потребитель, в среднем, съедал 44 порции мороженого, что составляет около 3,5 килограмма.
Эксперты связывают увеличение потребления с появлением новых видов мороженого и разнообразием ценовых категорий.
Также влияние оказывает погода: климатологи прогнозировали, что лето 2024 года будет самым жарким за всю историю наблюдений. И мороженое все еще остается популярным способом охлаждения.
Опросы показывают, что 25% россиян считают мороженое лучшим средством борьбы с жарой, некоторые опрошенные отдают предпочтение охлажденным ягодам и фруктам.
Пломбир предпочитает каждый третий, а эскимо – каждый пятый россиянин. Третье место по популярности занял фруктовый лед.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.