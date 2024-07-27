Россияне съедят 4 килограмма мороженого на человека в 2024 году

В этом году россияне съедят больше мороженого

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году россияне в среднем съедят по 4 килограмма мороженого на человека, что эквивалентно 50 порциям, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, CC BY-SA 2.0

В 2023 году потребитель, в среднем, съедал 44 порции мороженого, что составляет около 3,5 килограмма.

Эксперты связывают увеличение потребления с появлением новых видов мороженого и разнообразием ценовых категорий.

Также влияние оказывает погода: климатологи прогнозировали, что лето 2024 года будет самым жарким за всю историю наблюдений. И мороженое все еще остается популярным способом охлаждения.

Опросы показывают, что 25% россиян считают мороженое лучшим средством борьбы с жарой, некоторые опрошенные отдают предпочтение охлажденным ягодам и фруктам.

Пломбир предпочитает каждый третий, а эскимо – каждый пятый россиянин. Третье место по популярности занял фруктовый лед.