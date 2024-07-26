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Новый Mitsubishi Outlander PHEV 2024: мощь, стиль и инновации в одном автомобиле

Mitsubishi анонсировала новый Outlander PHEV: премьера в октябре

1:30
Авто

2024 год насыщен новинками для Mitsubishi. После выпуска моделей ASX и Colt, японский производитель объявил о презентации нового Outlander PHEV, которая состоится 1 октября в Мадриде.

Mitsubishi анонсировала новый Outlander PHEV: премьера в октябре
Фото: Wikipedia by Thesupermat, CC BY-SA 4.0

На тизере виден частично новый дизайн внедорожника с большой решеткой радиатора в фирменном стиле. Mitsubishi подчеркивает, что силуэт автомобиля создан на основе японской концепции "I-Fu-Do-Do", означающей подлинность и величественность.

С момента запуска первой генерации в 2013 году, Outlander PHEV был продан в количестве более 200 000 единиц. Новая версия специально разработана для европейского рынка и будет оснащена двумя моторами и системой полного привода. Предыдущее поколение имело 2.4-литровый бензиновый двигатель мощностью 135 л. с. и два электромотора, обеспечивающие запас хода около 40 км на электротяге.

Текущий гибридный внедорожник Mitsubishi — Eclipse Cross — имеет общую мощность 187 л. с. и запас хода свыше 50 км. Ожидается, что новый Outlander получит обновленную батарею и мощность системы свыше 250 л. с., используя технологии от партнеров по альянсу — Renault и Nissan.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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