В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?

В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России

2:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Менее чем за пять лет в центре Хельсинки закрылось более ста торговых точек, сообщает Ilta-Sanomat. Центр города утратил свою прежнюю привлекательность.

Фото: freepik.com by ijeab, PDM

Финны предпочитают совершать покупки в других районах, а многие просто стараются экономить. Снижение потока туристов также оказало влияние на ситуацию. И речь прежде всего о туристах из России.

Согласно опросу, проведенному по заказу Торгово-промышленной палаты региона Хельсинки, в 2023 году в центре столицы Финляндии было на 20% меньше розничных магазинов по сравнению с 2019 годом. Исследование проводилось организацией Kaupunkitutkimus TA и основано на данных Статистического центра Финляндии.

Представитель Торгово-промышленной палаты столичного региона Маркку Лахтинен описывает ситуацию с розничной торговлей в центре Хельсинки как сложную, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

"С 2019 года из центра города исчезло 137 розничных магазинов. В результате компании потеряли около 200 миллионов еврооборота", — заявил Лахтинен.

Согласно отчету, к концу 2023 года оборот розничной торговли в центре Хельсинки не восстановился до уровня допандемийного 2020-го года. В то же время, в районах недалеко от центра Хельсинки наблюдается рост оборота розничной торговли, несмотря на пандемию в начале 2020-х годов.

Лахтинен считает, что для того чтобы центр Хельсинки оставался динамичным и привлекательным, необходима разнообразная структура услуг и промышленности. Это поможет привлечь покупателей в центральные районы.

"Улучшение автомобильной доступности центра, наряду с развитием общественного транспорта, является одним из ключевых способов обеспечения потока клиентов", — уверен Лахтинен.

По сравнению с показателями 2019 года, Финляндия потеряла 20 процентов туристов. В основном это туристы из России, Китая и Японии. Число путешественников сократилось на миллион человек.

Закрытие границ и санкции не только остановили турпоток из России, но и значительно затруднили поездки в Финляндию азиатских туристов: если раньше из Токио до Хельсинки можно было долететь за девять часов, то теперь время в полёте занимает 14 часов (западные и японские авиакомпании не могут лететь через воздушное пространство России).

Финские турфирмы пытаются привлечь туристов из Европы и Северной Америки, но показатели 2023 года "довольно сильно отстают" от уровня 2019 года.