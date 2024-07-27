Быстрый салат из помидоров, фасоли и лука: отличное дополнение к летним шашлыкам

Простой салат из помидоров, фасоли и лука: готовится за пять минут

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из помидоров, фасоли и лука — один из самых популярных летних салатов. Он готовится быстро и легко, а результат получается ярким и вкусным. Лук лучше выбирать салатных сортов, без сильной горечи. Если используется обычный репчатый лук, его нужно нарезать заранее и немного помариновать.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr K, CC BY-SA 3.0

Количество порций: 4.

Ингредиенты:

1 фиолетовая луковица;

средние помидоры — 3-4 штуки;

консервированная красная фасоль — 200 г;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление