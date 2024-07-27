Быстрый салат из помидоров, фасоли и лука: отличное дополнение к летним шашлыкам

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Простой салат из помидоров, фасоли и лука: готовится за пять минут

1:09
Еда

Салат из помидоров, фасоли и лука — один из самых популярных летних салатов. Он готовится быстро и легко, а результат получается ярким и вкусным. Лук лучше выбирать салатных сортов, без сильной горечи. Если используется обычный репчатый лук, его нужно нарезать заранее и немного помариновать.

Простой салат из помидоров, фасоли и лука: готовится за пять минут
Фото: commons.wikimedia.org by Petr K, CC BY-SA 3.0

Количество порций: 4.

Ингредиенты:

  • 1 фиолетовая луковица;
  • средние помидоры — 3-4 штуки;
  • консервированная красная фасоль — 200 г;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление

  1. Тонко нарезать лук кольцами или полукольцами.
  2. Помидоры нарезать небольшими дольками.
  3. Разделить кольца лука пальцами и положить их вместе с помидорами в миску. Слить жидкость из банки с фасолью и добавить фасоль к овощам.
  4. Заправить салат маслом, посолить и поперчить.
  5. При желании добавить немного винного уксуса для лёгкой кислинки.
  6. Аккуратно перемешать салат.
  7. Подавать сразу после приготовления, пока овощи не пустили сок.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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