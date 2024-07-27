Быстрый салат из помидоров, фасоли и лука: отличное дополнение к летним шашлыкам

Салат из помидоров, фасоли и лука — один из самых популярных летних салатов. Он готовится быстро и легко, а результат получается ярким и вкусным. Лук лучше выбирать салатных сортов, без сильной горечи. Если используется обычный репчатый лук, его нужно нарезать заранее и немного помариновать.
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Количество порций: 4.
Ингредиенты:
1 фиолетовая луковица;
средние помидоры — 3-4 штуки;
консервированная красная фасоль — 200 г;
растительное масло — 2 столовые ложки;
соль и молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление
Тонко нарезать лук кольцами или полукольцами.
Помидоры нарезать небольшими дольками.
Разделить кольца лука пальцами и положить их вместе с помидорами в миску. Слить жидкость из банки с фасолью и добавить фасоль к овощам.
Заправить салат маслом, посолить и поперчить.
При желании добавить немного винного уксуса для лёгкой кислинки.
Аккуратно перемешать салат.
Подавать сразу после приготовления, пока овощи не пустили сок.