Россияне получат право всегда выбирать страховую компанию добровольно

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

ФАС закрепит в законе право заёмщиков выбирать страховую.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Большинство банков не сообщают заёмщикам о праве выбирать страховщика. В сентябре прошлого года только 20% банков из топ-30 рассказывали клиенту о приёме полисов страховых организаций с рейтингом "А-" и выше.

Необходимость информировать заёмщика о таком праве закреплена в постановлении правительства, которое вступило в силу в сентябре 2023 года. Оно же обязывает банки принимать выбранную клиентом страховую, если кредитный рейтинг компании не ниже "А-".

В службе рассчитывают, что в оставшееся время будут подготовлены поправки в закон "О потребительском кредите", и требования из постановления станут постоянно действующей нормой. То есть обязанность банков — сообщать заёмщику о праве выбирать страховщика закрепят в законе.

Финансовые организации также будут обязаны принимать выбранный клиентом полис, если у компании подходящий кредитный рейтинг и полис соответствует необходимым требованиям.