Россияне получат право всегда выбирать страховую компанию добровольно

ФАС закрепит в законе право заёмщиков выбирать страховую.
Большинство банков не сообщают заёмщикам о праве выбирать страховщика. В сентябре прошлого года только 20% банков из топ-30 рассказывали клиенту о приёме полисов страховых организаций с рейтингом "А-" и выше.
Необходимость информировать заёмщика о таком праве закреплена в постановлении правительства, которое вступило в силу в сентябре 2023 года. Оно же обязывает банки принимать выбранную клиентом страховую, если кредитный рейтинг компании не ниже "А-".
В службе рассчитывают, что в оставшееся время будут подготовлены поправки в закон "О потребительском кредите", и требования из постановления станут постоянно действующей нормой. То есть обязанность банков — сообщать заёмщику о праве выбирать страховщика закрепят в законе.
Финансовые организации также будут обязаны принимать выбранный клиентом полис, если у компании подходящий кредитный рейтинг и полис соответствует необходимым требованиям.
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