РЖД запустили сервис пересадки на разные места в одном поезде

РЖД предложили новый способ покупки билетов при отсутствии мест на полный маршрут

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

РЖД ввели новую опцию для онлайн-покупки билетов на южные направления, сообщает РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, CC0

Теперь при отсутствии билетов на полный маршрут можно выбрать места в одном поезде на разных отрезках пути. Эта возможность позволяет пассажирам при отсутствии билетов на нужный маршрут воспользоваться доступными местами на разных участках того же поезда. Места могут быть в вагонах одного или разных классов обслуживания.

В РЖД уточняют, что обязательным условием является минимальная стоянка поезда на станции — 5 минут, чтобы пассажир успел пересесть на новое место.

Например, если нет билетов на полный маршрут поезда №104 Москва — Адлер, система может предложить маршрут с пересадкой внутри поезда в Ростове-на-Дону: от Москвы до Ростова на месте 77 в купейном вагоне №3, и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8.

Пассажирам будут выдаваться отдельные билеты на каждый сегмент пути, и при оформлении поездки система обозначит такие маршруты предупреждением "Пересадка внутри поезда".

Новый сервис запускается поэтапно, и в первую очередь он будет доступен на маршрутах: Москва — Кисловодск, Москва — Адлер, Москва — Анапа, Москва — Новороссийск.