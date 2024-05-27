Раскрыты детали нового российского кроссовера Xcite X-Cross 7: цена, характеристики, оснащение

Старт продаж нового отечественного кроссовера Xcite X-Cross 7: все, что нужно знать

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"Автозавод Санкт-Петербург" начал продажи кроссовера Xcite X-Cross 7 с ценой от 2,5 млн рублей.

Фото: openverse by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

Машины доступны в исполнениях Enjoy и Techno и появятся в автосалонах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Самары, Тольятти и Нижнего Новгорода. X-Cross 7 оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с., в паре с вариатором.

Машина обладает рядом современных опций, включая 18-дюймовые диски, медиакомплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, электропривод багажной двери и систему кругового обзора.