Раскрыты детали нового российского кроссовера Xcite X-Cross 7: цена, характеристики, оснащение

"Автозавод Санкт-Петербург" начал продажи кроссовера Xcite X-Cross 7 с ценой от 2,5 млн рублей.
Машины доступны в исполнениях Enjoy и Techno и появятся в автосалонах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Самары, Тольятти и Нижнего Новгорода. X-Cross 7 оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с., в паре с вариатором.
Машина обладает рядом современных опций, включая 18-дюймовые диски, медиакомплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, электропривод багажной двери и систему кругового обзора.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.