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Треска, запечённая под сырно-сметанным соусом: необыкновенно вкусно с рисом или картофелем

Треска, запечённая под сыром: очень вкусно и легко приготовить

1:18
Еда

Это рецепт вкусного блюда, в котором треска запекается под соусом из сметаны, горчицы и сыра. Он прост в приготовлении и не требует множества ингредиентов. Рассказываем, как его приготовить.

Треска, запечённая под сыром: очень вкусно и легко приготовить
Фото: flickr.com by missy & the universe is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 300 г филе трески,
  • 100 г сыра,
  • 50 мл сметаны,
  • 1 чайная ложка зернистой горчицы,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите сыр на тёрке и смешайте его с сметаной и горчицей до получения однородной массы.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов. Разделите филе трески на порции и выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментом.
  3. Посолите и поперчите филе трески по вкусу.
  4. Равномерно нанесите сырную массу на филе трески.
  5. Запекайте треску под сыром в разогретой духовке в течение 20 минут, пока сыр не станет золотистым.

Вы можете подавать эту запеченную треску с овощами или гарниром на ваш выбор. Блюдо будет великолепно сочетаться с свежими овощами или картофельным пюре. Этот рецепт обещает вам настоящий вкусовой праздник. Наслаждайтесь запеченной треской под сыром и приятным аппетитом!

ТРЕСКА запеченная под сыром. Рыбное филе в духовке. Вкусный и простой рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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