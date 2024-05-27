Треска, запечённая под сырно-сметанным соусом: необыкновенно вкусно с рисом или картофелем

Треска, запечённая под сыром: очень вкусно и легко приготовить

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Это рецепт вкусного блюда, в котором треска запекается под соусом из сметаны, горчицы и сыра. Он прост в приготовлении и не требует множества ингредиентов. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: flickr.com by missy & the universe is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

300 г филе трески,

100 г сыра,

50 мл сметаны,

1 чайная ложка зернистой горчицы,

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Натрите сыр на тёрке и смешайте его с сметаной и горчицей до получения однородной массы. Разогрейте духовку до 200 градусов. Разделите филе трески на порции и выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментом. Посолите и поперчите филе трески по вкусу. Равномерно нанесите сырную массу на филе трески. Запекайте треску под сыром в разогретой духовке в течение 20 минут, пока сыр не станет золотистым.

Вы можете подавать эту запеченную треску с овощами или гарниром на ваш выбор. Блюдо будет великолепно сочетаться с свежими овощами или картофельным пюре. Этот рецепт обещает вам настоящий вкусовой праздник. Наслаждайтесь запеченной треской под сыром и приятным аппетитом!