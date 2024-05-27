Треска, запечённая под сырно-сметанным соусом: необыкновенно вкусно с рисом или картофелем

Это рецепт вкусного блюда, в котором треска запекается под соусом из сметаны, горчицы и сыра. Он прост в приготовлении и не требует множества ингредиентов. Рассказываем, как его приготовить.
Ингредиенты:
Приготовление:
Вы можете подавать эту запеченную треску с овощами или гарниром на ваш выбор. Блюдо будет великолепно сочетаться с свежими овощами или картофельным пюре. Этот рецепт обещает вам настоящий вкусовой праздник. Наслаждайтесь запеченной треской под сыром и приятным аппетитом!
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