Треска, запечённая под сырно-сметанным соусом: необыкновенно вкусно с рисом или картофелем

Your browser does not support the audio element.

Это рецепт вкусного блюда, в котором треска запекается под соусом из сметаны, горчицы и сыра. Он прост в приготовлении и не требует множества ингредиентов. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: flickr.com by missy & the universe is licensed under CC BY 2.0.