Вот почему параллельный импорт машин в России стал невыгодным

Объем параллельного импорта автомобилей в России резко упал, что связано с появлением новых официальных марок после периода сильной нехватки.
Эксперты указывают на повышение пошлин, утильсбора, изменения курса национальной валюты, а также отсутствие гарантийной поддержки производителя как факторы, делающие параллельный импорт невыгодным как для дилерских центров, так и для покупателей.
В апреле этого года доля автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, составила 11% от общего числа новых регистраций легковых и легких коммерческих автомобилей, что снижение по сравнению с предыдущими месяцами.
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