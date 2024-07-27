"Совкомбанк Страхование" выплатило 134 млн. рублей за уничтоженные автомобили

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Совкомбанк Страхование" урегулировало 39 случаев полного уничтожения автомобилей на сумму 134,4 млн р.

"Тотали" составили 1,7% от всех страховых случаев (2294 урегулирования) за месяц по каско. В 38 случаях машины разбивались в "тоталь" в результате ДТП (97%). Один автомобиль получил многочисленные повреждения из-за возгорания (3%). Среди основных причин "тотальных" повреждений транспортных средств, не подлежащих ремонту: столкновение с другим ТС (59%), наезд на предметы, животных, людей (13%), опрокидывание/падение ТС (8%). В топ-5 самых крупных выплат июня за "тотали" вошли: 9 млн р. за повреждение грузовика Mercedes-Benz Actros в результате возгорания, 8 млн р. за тягач DongFeng, 6,7 млн р. за тотальное повреждение тягача Sitrak в результате столкновения с автомобилем МАЗ, 5,5 млн р. за грузовик Dayun, 5,4 млн р. за ТС марки Iveco с прицепом.

Всего в июне "Совкомбанк Страхование" урегулировало 2294 страховых случая на сумму 457,4 млн р. по договорам каско.