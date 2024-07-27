Учёные раскрыли тайны поведения домашних питомцев: от отвращения к воде до любви к коробкам

Научное объяснение, почему кошки избегают воды

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Поведение кошек и собак порой кажется удивительным. Учёные постарались объяснить эти странности с научной точки зрения.

Фото: flickr.com by Windell Oskay, CC BY 2.0

Почему кошки избегают воды?

Отвращение кошек к воде связано с их инстинктами. Влажный мех долго сохнет, и мокрым животным труднее передвигаться. Если не высушить шерсть вовремя, кошка может замерзнуть и переохладиться.

Почему кошки любят потягиваться?

Потягивания помогают кошкам улучшить кровообращение в мышцах. Когда кошка отдыхает, её кровяное давление падает, и растяжка помогает его восстановить. Кроме того, потягивания способствуют выводу токсинов из организма.

Почему собаки крутятся на месте перед тем, как лечь?

Ещё дикие предки современных собак делали круги, чтобы создать укромное место для отдыха. Этот ритуал позволял им очищать место от змей и насекомых.

Почему кошки приносят домой мертвую добычу?

Дикие кошки обычно едят в несколько приемов, и этот инстинкт сохранился у домашних питомцев. Таким образом, кошки хранят пищу, а матери-кошки передают своим котятам навыки охоты. Кроме того, таким образом они выражают благодарность хозяевам за предоставленную еду.

Почему кошки так любят коробки?

Эта привязанность объясняется инстинктами. В дикой природе замкнутые пространства обеспечивают безопасность от хищников и возможность наблюдать за добычей. Коробки предоставляют кошкам чувство защищенности и уединения.

Почему собаки виляют хвостами?

Виляние хвостом — это способ общения, который позволяет собакам выражать свои эмоции и настроение.