Топ-7 ноутбуков, которые доминируют в 2024: кто на вершине

Рейтинг ноутбуков: лучшие Windows-модели 2024 года

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Коллеги из Game Rant составили рейтинг топовых Windows-ноутбуков, в который включены модели от таких производителей, как Acer, Asus, Lenovo, Samsung, Microsoft и Dell.

Фото: unsplash.com by crew, CC0

На первом месте оказался Acer Swift Go 14 Intel EVO с ультратонким корпусом и мощным процессором Intel Core Ultra 7 155H. Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 1 ТБ и OLED-дисплеем с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 90 Гц.

Вторую позицию занимает игровой ноутбук Asus TUF Gaming A15, оборудованный процессором AMD Ryzen 7 7735HS и графикой NVIDIA RTX 4060. Модель имеет 15.6-дюймовый экран с частотой 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 1 ТБ.

На третьем месте находится Lenovo ThinkPad E14, который выделяется благодаря процессору Intel Core i7-1355U и 16 ГБ оперативной памяти. Удобная клавиатура ThinkPad делает эту модель идеальной для текстовой работы.

Четвертую строчку занимает HP Envy x360, трансформируемый ноутбук "2-в-1" с сенсорным экраном, который также может использоваться как планшет.

Пятое место присуждено Dell Inspiron 16 — еще одному трансформеру с 16-дюймовым экраном и процессором Intel Core Ultra 7 155H, а также с 16 ГБ оперативной памяти.

Samsung Galaxy Book 4 занимает шестое место с процессором Intel Core 7 150U, 16 ГБ оперативной памяти и поддержкой Dolby Atmos.

На седьмой позиции расположился Microsoft Surface (2024) с рекордными 20 часами автономной работы и процессором Qualcomm Snapdragon X Plus.