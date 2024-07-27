В Магаданской области откроются новые туристические маршруты в 2024 году

В Магаданской области появятся 3 новых туристических маршрута

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический проект Магаданской области "Большая Колымская тропа" откроет 3 новых маршрута в 2024 году. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры и туризма области Максима Шурхно.

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Маршруты откроют в Сусуманском, Ягоднинском и Ольском муниципальных округах.

"Плюс мы подали заявку в Минвостокразвития для обустройства этих троп. Мы активно создаем инфраструктуру — очищаем тропы, организуем визит-центры, увеличиваем километраж маршрута. И в 2024 году планируем привлечь определённое финансирование от министерства", — отметил Максим Шурхно.

Реализация проекта "Большая Колымская тропа" стартовала в 2020 году по инициативе Агентства по туризму Магаданской области. Сейчас для путешественников доступны 8 маршрутов в рамках инициативы.