Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах

Стало известно, как решить проблему пустоцвета на огурцах

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник наверняка сталкивался с проблемой пустоцвета на огурцах. Мы расскажем о недорогом средстве, которое поможет справиться с этой проблемой.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Как бороться с пустоцветом на огурцах

Для увеличения количества женских цветков на огурцах можно использовать раствор борной кислоты для опрыскивания. На 10 литров воды достаточно одной чайной ложки борной кислоты. Желательно предварительно растворить её в кипятке, так как борная кислота плохо растворяется в холодной воде.

Можно поливать под корень, но опрыскивание даст более быстрый результат. Также после начала цветения можно подкормить огурцы калийным удобрением (20 граммов на 10 литров воды).