Владельцы собак предпочитают питомцев, напоминающих их самих: новые исследования

Собаки и их владельцы часто бывают похожи друг на друга. Но возникает интересный вопрос: выбирает ли человек собаку, схожую с ним, или же питомец постепенно начинает походить на своего хозяина?
Например, одно исследование показало, что не существует прямой зависимости между тем, как долго собака живет у человека, и их сходством. Это может означать, что люди изначально выбирают животных, которые на них похожи.
Одно из предположений утверждает, что люди стремятся находить в окружающих черты, напоминающие их самих. Это же может относиться и к выбору питомцев.
Другое недавнее исследование подтвердило, что люди выбирают домашних животных не только по внешнему сходству, но и по схожести в поведении.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.