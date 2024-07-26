Владельцы собак предпочитают питомцев, напоминающих их самих: новые исследования

Почему владельцы собак выбирают питомцев, похожих на себя

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки и их владельцы часто бывают похожи друг на друга. Но возникает интересный вопрос: выбирает ли человек собаку, схожую с ним, или же питомец постепенно начинает походить на своего хозяина?

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, CC BY-SA 2.0

Например, одно исследование показало, что не существует прямой зависимости между тем, как долго собака живет у человека, и их сходством. Это может означать, что люди изначально выбирают животных, которые на них похожи.

Одно из предположений утверждает, что люди стремятся находить в окружающих черты, напоминающие их самих. Это же может относиться и к выбору питомцев.

Другое недавнее исследование подтвердило, что люди выбирают домашних животных не только по внешнему сходству, но и по схожести в поведении.