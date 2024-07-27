Как правильно поливать перец: ошибок не прощает
Эксперты рассказали, как правильно поливать перец
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Чтобы достичь высокого урожая перца, необходимо следовать определенным правилам полива:
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, CC0
- Избегайте переувлажнения перца до цветения, чтобы предотвратить возможные грибковые заболевания.
- Не допускайте пересыхания грунта во время цветения и плодоношения, чтобы избежать сброса цветков и завязей плодов.
- Используйте теплую воду для полива, избегая использования холодной воды, что важно для здоровья всех растений.
- При поливе избегайте размывания земляного кома у стебля и оголения корней, избегайте направленного полива прямо под стеблем.
- Не поливайте листья в нежаркую погоду, чтобы предотвратить возможные проблемы с завязыванием плодов и подгниванием имеющихся.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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