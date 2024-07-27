Забудьте о шприцах: российская нейросеть анализирует кровь за секунды

Учёные разработали нейросеть для анализа крови без шприца

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые разработали нейросеть, способную определять содержание лейкоцитов в крови с точностью 90%. Эта технология может стать основой для неинвазивного метода анализа крови без использования шприца.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0

Специалисты Университета Иннополис совместно с учеными Научно-исследовательского центра биомедицинской фотоники Орловского госуниверситета им. И. С. Тургенева предложили использовать ИИ для анализа видео кровотока в капиллярах, снятого специальным микроскопом.

Нейросеть обучалась на искусственно сгенерированных изображениях, имитирующих движение кровяных клеток, и достигла высокой точности классификации. По словам исследователей, предложенный метод может повысить точность анализа крови и ускорить его проведение, позволяя получать результаты в реальном времени, сообщает ТАСС.

Это нововведение может значительно улучшить диагностику воспалительных и инфекционных заболеваний, предоставляя быстрые и точные данные о составе крови без необходимости лабораторного анализа.