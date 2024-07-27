Подмосковное министерство здравоохранения на своем сайте озвучило потенциальные риски, связанные с процедурами по уходу за собой, такими как маникюр и наращивание ресниц. Ведомство отметило, что недезинфицированные инструменты могут привести к различным заболеваниям, от грибка ногтей до гепатита. Грибковые инфекции часто проявляются не сразу, а спустя несколько лет, так как споры грибка размножаются медленно.
Также упоминается, что ультрафиолетовые лампы, используемые для сушки ногтей, могут способствовать развитию рака кожи. Регулярные походы в салон могут истощать ногти, поэтому их рекомендуется обрабатывать питательными маслами.
Кроме того, наращивание ресниц несет свои риски: клей может вызывать аллергические реакции, а нарушение гигиены может привести к поражению кожи клещом-паразитом. Лечение таких заболеваний требует значительных затрат времени, нервов и средств, а травмирование века может в будущем повлиять на зрение. Вдобавок, наращивание ресниц может нарушить питание натурального волоса, что приведет к его выпадению со временем.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.