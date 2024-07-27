Потенциальные риски салонных процедур: от грибка до нарушения зрения

Опасности маникюра и наращивания ресниц: как избежать рисков для здоровья

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подмосковное министерство здравоохранения на своем сайте озвучило потенциальные риски, связанные с процедурами по уходу за собой, такими как маникюр и наращивание ресниц. Ведомство отметило, что недезинфицированные инструменты могут привести к различным заболеваниям, от грибка ногтей до гепатита. Грибковые инфекции часто проявляются не сразу, а спустя несколько лет, так как споры грибка размножаются медленно.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Также упоминается, что ультрафиолетовые лампы, используемые для сушки ногтей, могут способствовать развитию рака кожи. Регулярные походы в салон могут истощать ногти, поэтому их рекомендуется обрабатывать питательными маслами.

Кроме того, наращивание ресниц несет свои риски: клей может вызывать аллергические реакции, а нарушение гигиены может привести к поражению кожи клещом-паразитом. Лечение таких заболеваний требует значительных затрат времени, нервов и средств, а травмирование века может в будущем повлиять на зрение. Вдобавок, наращивание ресниц может нарушить питание натурального волоса, что приведет к его выпадению со временем.