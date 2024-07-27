Основные причины появления прыщей: от неправильной гигиены до гормонального дисбаланса

Косметолог Алексей Едемский выделяет несколько причин появления прыщей. Часто угревая сыпь возникает из-за чрезмерной гигиены, так как постоянное использование гелей и мыла может удалить кожное сало, которое служит естественным антисептиком кожи. Неправильное питание также играет важную роль в развитии акне.
Другими возможными факторами являются избыток декоративной косметики и стоматологические проблемы, такие как кариес или воспаление десен. Эти заболевания могут влиять на местный иммунитет, способствуя появлению прыщей.
Гормональный дисбаланс и постоянный стресс также могут привести к угревой сыпи. Кроме того, чрезмерные физические нагрузки, особенно в спортзале, могут вызывать воспалительные процессы на лице у женщин. Интенсивные тренировки с большими весами приводят к гормональным нарушениям, что может усугубить угревую болезнь.
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