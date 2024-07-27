MedicalXpress: плохое кровообращение может привести к проблемам с сердцем и печенью

Доцент кафедры семейной медицины из Медицинского колледжа Бейлора в США Веенадхари Ван рассказала о признаках, который указывают на плохое кровообращение.
К этим признакам относятся:
Врач пояснила, что плохое кровообращение может возникнуть из-за экологических и генетических факторов, нездорового образа жизни и различных заболеваний, например, атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета.
Плохое кровообращение может привести к проблемам с сердцем и печенью, пишет MedicalXpress.
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