MedicalXpress: плохое кровообращение может привести к проблемам с сердцем и печенью

5 признаков плохого кровообращения

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент кафедры семейной медицины из Медицинского колледжа Бейлора в США Веенадхари Ван рассказала о признаках, который указывают на плохое кровообращение.

Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

К этим признакам относятся:

судороги в ногах;

колющие ощущения в конечностях;

боль в разных частях ног;

медленное заживление ран;

бледность.

Врач пояснила, что плохое кровообращение может возникнуть из-за экологических и генетических факторов, нездорового образа жизни и различных заболеваний, например, атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета.

Плохое кровообращение может привести к проблемам с сердцем и печенью, пишет MedicalXpress.