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MedicalXpress: плохое кровообращение может привести к проблемам с сердцем и печенью

5 признаков плохого кровообращения

0:45
Здоровье

Доцент кафедры семейной медицины из Медицинского колледжа Бейлора в США Веенадхари Ван рассказала о признаках, который указывают на плохое кровообращение.

5 признаков плохого кровообращения
Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

К этим признакам относятся:

  • судороги в ногах;
  • колющие ощущения в конечностях;
  • боль в разных частях ног;
  • медленное заживление ран;
  • бледность.

Врач пояснила, что плохое кровообращение может возникнуть из-за экологических и генетических факторов, нездорового образа жизни и различных заболеваний, например, атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета.

Плохое кровообращение может привести к проблемам с сердцем и печенью, пишет MedicalXpress.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Юдин Роман
Занимается диагностикой и лечением варикозной болезни, тромбофлебита, тромбоза, трофических язв сосудистого генеза, атеросклероза, васкулита. Ежегодно проводит более 300 операций при варикозной болезни нижних конечностей и хронической венозной недостаточности.
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Шулепова Елена
Врач сосудистый хирург, флеболог
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