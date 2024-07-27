BYD Seagull 2025: подорожавший электромобиль с обновлениями готов покорить Китай

Новый BYD Seagull 2025: улучшения и повышение цен на китайском рынке

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Новый BYD Seagull 2025 поступит на китайский рынок 8 августа с некоторыми обновлениями и более высокой ценой, возможно, свидетельствуя о намерении BYD прекратить ценовую войну.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

BYD Seagull, самый дешевый электромобиль компании, был запущен в апреле прошлого года с ценой от 78 800 до 95 800 юаней (10 850 — 13 200 долларов США). В марте 2024 года цена была снижена до 69 800 юаней (9 600 долларов США) в рамках стратегии противодействия бензиновым автомобилям.

В новой модели 2025 года сохранился стиль текущей модели, с небольшими изменениями, такими как новый логотип и дизайн колес. Внутренние обновления включают электропривод и подогрев передних сидений в среднем уровне комплектации, а также камеры кругового обзора.

Цены на новый BYD Seagull составят от 72 000 до 87 000 юаней (9 900 — 12 000 долларов США), что на 2 200 юаней (300 долларов США) дороже текущей модели. Этот шаг может свидетельствовать о прекращении ценовой войны или увеличении маржи.

BYD Seagull остается небольшим хэтчбеком с размерами 3780/1715/1540 мм и колесной базой 2500 мм, снаряженной массой от 1460 до 1540 кг. Базовая версия оснащена батареей емкостью 30 кВт/ч и электродвигателем мощностью 55 кВт (74 л. с.) с запасом хода 305 км, а версия с батареей 39 кВт/ч обеспечивает 405 км по циклу CLTC.