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Спрос на водные прогулки и аренду лодок в России вырос

Спрос на водный отдых в России вырос на 34% в первой половине лета 2024 года

2:03
Экономика

Спрос на водный отдых в России в первой половине лета 2024 года вырос на треть, сообщает РИА Новости. 

Спрос на водный отдых в России вырос на 34% в первой половине лета 2024 года
Фото: unsplash.com by Ümit Bulut, CC0

Из-за жаркого лета россияне стали чаще выбирать отдых у водоемов. В первой половине текущего года аренда лодок, катеров и водных велосипедов увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также зафиксирован спрос на водные прогулки и круизы (+33%).

Средняя стоимость аренды лодок, катеров и водных велосипедов возросла на 24% и достигла 1 480 рублей. В то же время средний чек на водные прогулки и круизы увеличился на 11%, составив 4 350 рублей.

Также растет интерес к городам России, расположенным на берегах рек. В первой половине лета Калининград возглавил рейтинг туристических городов по приросту онлайн-бронирований отелей и апартаментов, увеличив количество бронирований на треть по сравнению с прошлым годом.

Второе место занимает Красноярск с приростом бронирований на 18%. Казань и Пермь, расположенные на берегах Камы, показали одинаковый прирост бронирований — по 16%. В Москве бронирования увеличились на 13% по сравнению с прошлым сезоном.

Из перечисленных городов наиболее бюджетное жилье туристы находили в Красноярске и Перми, где стоимость проживания в первую половину лета составила в среднем 3 700 и 4 100 рублей соответственно. Это на 3% и 15% больше по сравнению с прошлым годом.

В Москве средняя стоимость проживания достигла 5 000 рублей в сутки, что на 23% выше, чем год назад. В Калининграде и Казани расходы на отели и апартаменты составили 5 700 и 6 100 рублей в сутки, увеличившись на 10% и 12% соответственно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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