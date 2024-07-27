Врач-кардиолог Саламатина: одна из главных ролей в сохранении нормального функционирования сосудов принадлежит питанию

8 принципов правильного питания

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людмила Саламатина врач-кардиолог, терапевт и доктор медицинских наук уверена, что здоровье человека — это здоровье его сосудов.

Фото: unsplash.com by Брук Ларк, CC0

И одна из главных ролей в поддержании нормальной работы сосудов принадлежит питанию.

Врач напомнила о важных принципах здорового питания:

дневная норма пищевой соли — менее 5 г;

сокращение потребления добавленных сахаров, насыщенных жиров, трансизомерных жирных кислот;

норма пищевых волокон из цельнозерновых продуктов и круп составляет 30-45 г, фруктов ≥ 200 г (2-3 порции), овощей ≥ 200 г (≥ 2-3 порций) в день;

снижение в рационе красного мяса до 350-500 г в неделю;

включение в меню рыбы 1-2 раза в неделю, особенно жирной;

ежедневное употребление 30 г несолёных орехов;

отказ от алкоголя и безалкогольных сладких напитков.

умеренное употребление кофе (3-4 чашки в день).