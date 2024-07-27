Врач-кардиолог Саламатина: одна из главных ролей в сохранении нормального функционирования сосудов принадлежит питанию
8 принципов правильного питания
1:08
Your browser does not support the audio element.
27.07.2024 07:57 Людмила Саламатина врач-кардиолог, терапевт и доктор медицинских наук уверена, что здоровье человека — это здоровье его сосудов.
Фото: unsplash.com by Брук Ларк, CC0
И одна из главных ролей в поддержании нормальной работы сосудов принадлежит питанию.
Врач напомнила о важных принципах здорового питания:
дневная норма пищевой соли — менее 5 г;
сокращение потребления добавленных сахаров, насыщенных жиров, трансизомерных жирных кислот;
норма пищевых волокон из цельнозерновых продуктов и круп составляет 30-45 г, фруктов ≥ 200 г (2-3 порции), овощей ≥ 200 г (≥ 2-3 порций) в день;
снижение в рационе красного мяса до 350-500 г в неделю;
включение в меню рыбы 1-2 раза в неделю, особенно жирной;
ежедневное употребление 30 г несолёных орехов;
отказ от алкоголя и безалкогольных сладких напитков.
умеренное употребление кофе (3-4 чашки в день).
Новости о здоровье
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др