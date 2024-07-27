Запечённый молодой картофель с уксусом и солью: получается с румяной хрустящей корочкой

Молодая картошка, запечённая с солью и уксусом

Молодой картофель, запечённый с солью и уксусом, обладает неповторимым кисло-сладким вкусом и хрустящей корочкой. Этот рецепт непременно стоит попробовать!

Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

Ингредиенты:

молодой картофель — 1 кг;

яблочный уксус — 1 стакан;

соль — 1 столовая ложка;

чеснок — 3 зубчика;

растительное масло — 2 столовые ложки;

молотый чёрный перец — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Приготовление