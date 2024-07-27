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Запечённый молодой картофель с уксусом и солью: получается с румяной хрустящей корочкой

Молодая картошка, запечённая с солью и уксусом

Еда

Молодой картофель, запечённый с солью и уксусом, обладает неповторимым кисло-сладким вкусом и хрустящей корочкой. Этот рецепт непременно стоит попробовать!

Молодая картошка, запечённая с солью и уксусом
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • молодой картофель — 1 кг;
  • яблочный уксус — 1 стакан;
  • соль — 1 столовая ложка;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление

  1. Положите картофель в глубокую кастрюлю, добавьте воду, уксус, половину соли, измельчённый чеснок и поставьте на огонь.
  2. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите картофель 20-25 минут.
  3. Готовность можно проверить зубочисткой или спичкой.
  4. Слейте воду и остудите картофель.
  5. Разогрейте духовку до 230 °C. Смажьте глубокий противень растительным маслом.
  6. Смешайте картофель с оставшейся солью, перцем и маслом в глубокой миске, тщательно перемешайте. При необходимости разрежьте картофель пополам или на четверти.
  7. Выложите картофель равномерно на противень и запекайте до золотистой корочки 15-20 минут.
  8. Подавайте картофель с рубленой зеленью.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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