Запечённый молодой картофель с уксусом и солью: получается с румяной хрустящей корочкой
Молодая картошка, запечённая с солью и уксусом
Молодой картофель, запечённый с солью и уксусом, обладает неповторимым кисло-сладким вкусом и хрустящей корочкой. Этот рецепт непременно стоит попробовать!
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- молодой картофель — 1 кг;
- яблочный уксус — 1 стакан;
- соль — 1 столовая ложка;
- чеснок — 3 зубчика;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Приготовление
- Положите картофель в глубокую кастрюлю, добавьте воду, уксус, половину соли, измельчённый чеснок и поставьте на огонь.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите картофель 20-25 минут.
- Готовность можно проверить зубочисткой или спичкой.
- Слейте воду и остудите картофель.
- Разогрейте духовку до 230 °C. Смажьте глубокий противень растительным маслом.
- Смешайте картофель с оставшейся солью, перцем и маслом в глубокой миске, тщательно перемешайте. При необходимости разрежьте картофель пополам или на четверти.
- Выложите картофель равномерно на противень и запекайте до золотистой корочки 15-20 минут.
- Подавайте картофель с рубленой зеленью.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру