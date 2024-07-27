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Биолог, проводивший генетические испытания над детьми, получил предложение из США

Хэ Цзянькуй рассматривает предложение о работе в США

1:03
Наука

Китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй, известный созданием первых в мире детей с отредактированным геномом, сообщил о возможности работы в США.

Хэ Цзянькуй рассматривает предложение о работе в США
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Неназванный инвестор из Кремниевой долины предложил ему миллион долларов для создания компании, занимающейся технологиями редактирования генов для предотвращения болезни Альцгеймера. Цзянькуй отметил, что предложение ему интересно и он его рассматривает.

Биолог отбыл трехлетний срок за незаконную медицинскую практику и восстанавливает свои позиции в научном сообществе после освобождения в 2022 году. Он возобновил исследования по редактированию генома человеческих эмбрионов, соблюдая международные правила, и работает над лечением мышечной дистрофии Дюшенна и болезни Альцгеймера, сообщает Naked Science.

Цзянькуй также сообщил, что дети, подвергшиеся генному редактированию, здоровы и развиваются нормально.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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