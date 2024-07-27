Биолог, проводивший генетические испытания над детьми, получил предложение из США

Китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй, известный созданием первых в мире детей с отредактированным геномом, сообщил о возможности работы в США.
Неназванный инвестор из Кремниевой долины предложил ему миллион долларов для создания компании, занимающейся технологиями редактирования генов для предотвращения болезни Альцгеймера. Цзянькуй отметил, что предложение ему интересно и он его рассматривает.
Биолог отбыл трехлетний срок за незаконную медицинскую практику и восстанавливает свои позиции в научном сообществе после освобождения в 2022 году. Он возобновил исследования по редактированию генома человеческих эмбрионов, соблюдая международные правила, и работает над лечением мышечной дистрофии Дюшенна и болезни Альцгеймера, сообщает Naked Science.
Цзянькуй также сообщил, что дети, подвергшиеся генному редактированию, здоровы и развиваются нормально.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.