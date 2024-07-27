Юрий Лоза попытался опровергнуть слова космонавта-испытателя о форме Земли

Юрий Лоза объяснил свою веру в теорию о плоской Земле

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Космонавт-испытатель и Герой России Олег Артемьев заявил, что к теориям о плоской Земле следует относиться с юмором.

Фото: commons.wikimedia.org by Лев Леонидович Медведев, CC BY-SA 4.0

В свою очередь, певец Юрий Лоза, известный своей приверженностью к идее плоской Земли, скептически отозвался о словах Артемьева, считая их продиктованными начальством.

Лоза утверждает, что доказательства плоской Земли можно найти в истории, интернете и работах, таких как книга Эрика Дубэя "200 доказательств того, что Земля не является шаром". Он также отметил, что пилоты и капитаны кораблей управляют транспортом по плоской поверхности и что в навигации никогда не используется глобус. Лоза привел в пример эмблему ООН, где изображена карта плоской Земли, сообщает "Вечерняя Москва".

Среди теорий о плоской Земле наиболее популярны идеи о ледяной стене, удерживающей океаны, и плоской Земле в форме снежного шара. Сторонники этих теорий также считают, что Солнце движется вдоль края диска, вызывая смену дня и ночи, или что Солнце и Луна вращаются вокруг плоской Земли, создавая иллюзию гравитации.