Можно ли огородникам сыпать соду на грядки? Разбираемся в этом вопросе

Польза или вред использования соды в саду

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сода - один из самых популярных продуктов в каждом доме. Её используют для домашнего уборки, приготовления блюд, а также для оздоровления организма. Но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать соду на грядках и каковы последствия этого действия.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Итак, можно ли сыпать соду на грядки? Да, сода может быть полезной в садоводстве. Ее использование может помочь бороться с различными вредителями растений, такими как муравьи, тли и грибковые заболевания. Кроме того, сода может улучшить почву, сделав ее более рыхлой и плодородной.

Однако, не стоит злоупотреблять содой на грядках. Ее излишнее использование может привести к высокому уровню щелочности почвы, что негативно скажется на росте растений. Также, сода может уничтожать полезные микроорганизмы в почве, что также может негативно отразиться на растениях.

В целом, сода может быть использована на грядках, но следует соблюдать меру. Лучше всего применять ее для борьбы с конкретными проблемами, такими как насекомые или грибковые заболевания. Также, перед использованием соды на грядках, рекомендуется провести тест на небольшом участке почвы, чтобы убедиться в ее безопасности для растений.