Неожиданный бизнес Анжелики Варум: как певица стала владелицей виноградников

Анжелика Варум, известная как певица, раскрыла свою успешную деятельность в сфере бизнеса, о которой мало кто знает. В Темрюкском районе она владеет большими виноградниками и винодельней, где производят сухие, полусухие и игристые вина. Варум увлеклась этим делом благодаря своему брату.
Она инвестировала своё имя и интеллект, а также выступает в роли дегустатора, несмотря на аллергию. Если продукция не соответствует её высоким стандартам, вся линейка снимается с производства. В последние два года заслуженная артистка России практически не появляется на публике и не выступает на крупных площадках, сосредоточившись на своём бизнесе.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.