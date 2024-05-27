Неожиданный бизнес Анжелики Варум: как певица стала владелицей виноградников

Анжелика Варум: от сцены к виноделию — секреты её успешного бизнеса

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анжелика Варум, известная как певица, раскрыла свою успешную деятельность в сфере бизнеса, о которой мало кто знает. В Темрюкском районе она владеет большими виноградниками и винодельней, где производят сухие, полусухие и игристые вина. Варум увлеклась этим делом благодаря своему брату.

Фото: Wikipedia by Thomas Fabian is licensed under CC BY-SA 3.0

Она инвестировала своё имя и интеллект, а также выступает в роли дегустатора, несмотря на аллергию. Если продукция не соответствует её высоким стандартам, вся линейка снимается с производства. В последние два года заслуженная артистка России практически не появляется на публике и не выступает на крупных площадках, сосредоточившись на своём бизнесе.