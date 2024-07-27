Самое дорогое блюдо в поезде: чизкейк за 5 тысяч рублей и другие премиальные предложения

Названо самое дорогое блюдо, которое можно заказать в поезде

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Средняя стоимость обеда для 2-3 человек, заказанного в поезд, составляет 1817 рублей. Однако в меню сервиса доставки еды для поездов и самолётов "ЕдуЕм" есть блюда, значительно превышающие эту сумму. Самое дорогое блюдо доступно пассажирам, чьи поезда проходят через Москву: это чизкейк "Сан-Себастьян" весом 1,9 кг за 5250 рублей. На втором месте — ассорти гребешков за 2250 рублей, а на третьем — салат с угрём за 1500 рублей.

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Кроме того, в список самых дорогих блюд входят ассорти копчёных волжских рыб (1390 рублей), сочинская форель с картофельным кремом (1300 рублей) и пицца с ростбифом (950 рублей). Самыми доступными блюдами для пассажиров поездов являются блинчики с джемом за 80 рублей, макароны по-флотски за 110 рублей и куриный суп с зеленью за 125 рублей.