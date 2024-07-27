Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США давят на Европу, требуя заморозки российских активов
"Вмененный" договор страхования имущества при ипотеке и его сущность
Как защитить хурму от болезней и вредителей: важные советы для садоводов
Эксперты ответили, почему пельмени слипаются
Учёные обнаружили, что конкреции на дне Тихого океана производят кислород
Ирина Шейк в дерзкой фотосессии: черное бикини и пушистая шубка
Модный педикюр этого лета: как выбрать идеальный дизайн для открытой обуви
Актриса Валентина Талызина опровергла слухи о тахикардии
Рассрочка становится препятствием для получения ипотеки в России
Самое дорогое блюдо в поезде: чизкейк за 5 тысяч рублей и другие премиальные предложения

Названо самое дорогое блюдо, которое можно заказать в поезде

1:08
Туризм

Средняя стоимость обеда для 2-3 человек, заказанного в поезд, составляет 1817 рублей. Однако в меню сервиса доставки еды для поездов и самолётов "ЕдуЕм" есть блюда, значительно превышающие эту сумму. Самое дорогое блюдо доступно пассажирам, чьи поезда проходят через Москву: это чизкейк "Сан-Себастьян" весом 1,9 кг за 5250 рублей. На втором месте — ассорти гребешков за 2250 рублей, а на третьем — салат с угрём за 1500 рублей.

Названо самое дорогое блюдо, которое можно заказать в поезде
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Кроме того, в список самых дорогих блюд входят ассорти копчёных волжских рыб (1390 рублей), сочинская форель с картофельным кремом (1300 рублей) и пицца с ростбифом (950 рублей). Самыми доступными блюдами для пассажиров поездов являются блинчики с джемом за 80 рублей, макароны по-флотски за 110 рублей и куриный суп с зеленью за 125 рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Последние материалы
Эксперты ответили, почему пельмени слипаются
Учёные обнаружили, что конкреции на дне Тихого океана производят кислород
Ирина Шейк в дерзкой фотосессии: черное бикини и пушистая шубка
Модный педикюр этого лета: как выбрать идеальный дизайн для открытой обуви
Названо самое дорогое блюдо, которое можно заказать в поезде
Актриса Валентина Талызина опровергла слухи о тахикардии
Рассрочка становится препятствием для получения ипотеки в России
Участники соревнований по сёрфингу на Играх-2024 впечатлены волнами в Теахупоо
Президент "АвтоВАЗа" обсуждает новые меры налогообложения авто: возможные последствия
Обновление No Rest for the Wicked: новый Crucible, улучшенные бои и свежий контент
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников