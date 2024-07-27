"Вмененный" договор страхования имущества при ипотеке и его сущность

Федеральный закон № 102-ФЗ регулирует страхование имущества при ипотеке, но не предусматривает полномочий Банка России в плане защиты прав страховщиков.
Банк России не берет на себя ответственность за регулирование данного вида договоров, называя его вмененным и тем самым отделяя от обязательных договоров. За значительный период, истекший с принятия Закона об ипотеке, регулятор не предпринял мер для защиты прав страховщиков. Страхователь при наличии спора о страховом случае по договору страхования имущества при ипотеке находится в более ущемленном положении, чем, например, потребитель в рамках договора ОСАГО.
Отсутствие госрегулирования позволяет страховщикам не исполнять их обязательства надлежащим образом при формальном соблюдении условий, указанных в страховом полисе. Защита прав страхователей на федеральном уровне возможна путем признания данного договора обязательным за счет внесения поправок в действующее законодательство.
Пока же статус договора страхования имущества при ипотеке не изменился, остается добиваться защиты нарушенных прав страхователя в административном и судебном порядке.
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