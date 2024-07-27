Рассрочка может лишить вас ипотеки: многие россияне столкнулись с этой проблемой

Рассрочка становится препятствием для получения ипотеки в России

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне все чаще сталкиваются с отказами в получении ипотеки и потребительских кредитов из-за наличия рассрочек в их кредитной истории, которые часто оформляются через микрофинансовые организации.

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Несмотря на то, что рассрочка предлагает прозрачные условия и контролируется регулятором, для некоторых банков её наличие делает заемщика менее привлекательным. Банки видят в микрозаймах признак финансовых трудностей, особенно если были допущены просрочки. Наличие таких микрозаймов в кредитной истории может значительно снизить кредитный рейтинг и привести к отказам в крупных кредитах, таких как ипотека, сообщают Известия.

Введение Центробанком новых ограничений и высоких ставок только усложнило ситуацию. Банки предпочитают не рисковать и ужесточили условия выдачи ссуд, особенно учитывая борьбу за качественных заемщиков в условиях высоких ставок.

На кредитном рынке наблюдается тенденция, при которой наличие даже небольших займов может негативно повлиять на возможность получения крупного кредита, что вызывает обеспокоенность среди потенциальных заемщиков и экспертов.