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Яркие образы Ирины Шейк: модель восхищает в новом проекте Риккардо Тиши

Ирина Шейк в дерзкой фотосессии: черное бикини и пушистая шубка

0:56
Шоу-бизнес

Известная российская модель Ирина Шейк регулярно радует своих подписчиков свежими и провокационными снимками в личном блоге. На этот раз бывшая возлюбленная актера Брэдли Купера приняла участие в смелой фотосессии. 38-летняя модель продемонстрировала яркий образ в черном мини-бикини и пушистой шубке. Макияж с акцентом на губы и прическа с мокрым эффектом подчеркивали ее фигуру. Шейк принимала различные позы, показывая свой плоский животик.

Ирина Шейк в дерзкой фотосессии: черное бикини и пушистая шубка
Фото: 500px.com by Энрик Фрадера, CC BY 3.0

В описании к снимкам Ирина поблагодарила своего фотографа и близкого друга Риккардо Тиши за участие в его проекте, который она назвала эпическим и вдохновляющим. Комментарии под фотографиями были полны комплиментов и восторга от поклонников, отмечавших превосходный вид модели и ее моложавый внешний вид.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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