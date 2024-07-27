Повышение цен на авто неизбежно: как это изменит вашу жизнь уже сейчас

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Президент "АвтоВАЗа" обсуждает новые меры налогообложения авто: возможные последствия

2:15
Авто

Российский авторынок находится на перекрёстке перемен, сталкиваясь с предложением о новом увеличении утильсбора. Инициативу, выдвинутую президентом АО "АвтоВАЗ" Максимом Соколовым, уже активно обсуждают эксперты. Юрист Александр Бударагин в интервью для naavtotrasse. ru отметил, что такое решение может оказать разнообразное воздействие как на местных, так и на иностранных производителей автомобилей.

Президент "АвтоВАЗа" обсуждает новые меры налогообложения авто: возможные последствия
Фото: Pravda.Ru

Александр, который возглавляет группу "Юридическая помощь онлайн", описал сложность выбора: "Перед нами стоит решение, способное коренным образом перекроить структуру рынка. Индексация утильсбора — это больше, чем налоговая мера. Это инструмент, который может как стимулировать, так и тормозить развитие рынка".

Эксперты предлагают уже в этом году увеличить размер утильсбора для легковых автомобилей с двигателем от 1 до 2 литров с 300 тысяч до 550 тысяч рублей. Такой шаг может защитить рынок от потока дешёвых импортных автомобилей и стимулировать развитие отечественного производства.

Однако, Александр Бударагин указывает и на потенциальные минусы: "Повышение утильсбора ударит по бюджетным сегментам рынка, делая автомобили менее доступными для большинства покупателей".

По его мнению, это также может отпугнуть китайских производителей, которые уже столкнулись с высокими барьерами на вход в российский рынок.

В итоге, новая индексация утильсбора может одновременно способствовать развитию местного автопрома и созданию рабочих мест, но также привести к повышению цен на автомобили и сокращению объёмов продаж, что негативно скажется на доступности транспорта.

"Исходя из своего опыта, могу сказать, что новое увеличение сбора вряд ли приведёт к серьёзным последствиям. Китайские производители уже прочно заняли ниши на рынке, вытеснив европейцев. При этом цены российского автопрома существенно завышены, а эффективных государственных программ, способных повлиять на ситуацию, нет", — заключил Бударагин.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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