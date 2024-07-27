Металлические камни в океане могут изменить наше представление о жизни на Земле

Команда исследователей под руководством профессора Эндрю Свитмана из Шотландской ассоциации морских наук (SAMS) обнаружила, что металлические конкреции на дне океана в зоне Кларион-Клиппертон производят кислород посредством электролиза морской воды.
Электрический заряд разделяет воду на кислород и водород из-за разности электрического потенциала между ионами металлов в конкрециях. Сначала ученые сомневались в правильности данных датчиков, но после 10 лет исследований подтвердили гипотезу о том, что эти камни действительно могут превращать воду в кислород, сообщает Nature Geoscience.
Это открытие опровергает устоявшееся мнение, что кислород в естественных условиях может производиться только в процессе фотосинтеза, и может привести к пересмотру представлений о происхождении жизни на Земле и её эволюции.
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