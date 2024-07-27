Металлические камни в океане могут изменить наше представление о жизни на Земле

Учёные обнаружили, что конкреции на дне Тихого океана производят кислород

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда исследователей под руководством профессора Эндрю Свитмана из Шотландской ассоциации морских наук (SAMS) обнаружила, что металлические конкреции на дне океана в зоне Кларион-Клиппертон производят кислород посредством электролиза морской воды.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, CC BY-SA 4.0

Электрический заряд разделяет воду на кислород и водород из-за разности электрического потенциала между ионами металлов в конкрециях. Сначала ученые сомневались в правильности данных датчиков, но после 10 лет исследований подтвердили гипотезу о том, что эти камни действительно могут превращать воду в кислород, сообщает Nature Geoscience.

Это открытие опровергает устоявшееся мнение, что кислород в естественных условиях может производиться только в процессе фотосинтеза, и может привести к пересмотру представлений о происхождении жизни на Земле и её эволюции.

Ученые теперь рассматривают возможность зарождения аэробной жизни в глубоководных условиях, где нет света.